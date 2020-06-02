ترامب يفقد توازنه ويتصرف بعصبية وحماقة بعدما كشف الإعلام سر اختبائه في قبو بالبيت الأبيض
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جرينتش+2 07:43
وفقا لصحيفة الرأي: دائرة المخابرات تحبط مخططاً إرهابياً استهدف مبناها واحدى دورياتها في الزرقاء

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