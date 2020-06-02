زوجة الشرطي قاتل فلويد تطلب الطلاق منه وتصفه بـ “المخزي”

تعهدت زوجة الشرطي المتهم بقتل جورج فلويد، ديريك شوفين، امس الاثنين، بمواصلة إجراءات الطلاق منه، وقالت بحسب ملفات قضاء رسمية، إنها لا تريد فلسا واحدا من الشرطي السابق “المخزي”، حسب صحيفة ديلي ميل.

وقالت كيلي شوفين ( 45 سنة )، إن سبب الطلاق بعد عشر سنوات من الزواج، هو “الانهيار الذي لا يمكن إصلاحه” لعلاقتهما.

وكشفت أيضًا عن انفصال الزوجين رسميًا في 28 مايو، بعد ثلاثة أيام من اتهامه بقتل جورج فلويد من خلال جثوه على رقبته أثناء اعتقاله لمدة نحو تسع دقائق.

وعلى الرغم من أنها عاطلة عن العمل حاليًا وأم لولدين من رجل آخر، قالت كيلي إنها لا تريد أي أموال أو مساعدة مالية من شوفين.

كما تقدمت كيلي، التي جاءت إلى الولايات المتحدة كطفلة لاجئة من لاوس، بطلب إلى المحكمة لتغيير اسمها.

وكانت كيلي قد تواصلت مع عائلة فلويد لتبدي تعاطفها معهم بعد الحادثة المفجعة، التي أشعلت احتجاجات واسعة في مناطق مختلفة من أميركا.

وكانت أنباء قد أشارت إلى أن كيلي هي شقيقة، تو ثاو، وهو ضابط آخر ضمن أربعة تورطوا في قتل فلويد، لكن اتضح لا حقا عدم صحة تلك المعلومات.

ويواجه الشرطي السابق شوفين تهمة القتل من الدرجة الثالثة، بعد وضع ركبته على عنق فلويد لمدة نحو 9 دقائق، بينما كان الرجل يستنجد بسبب عدم قدرته على التنفس.