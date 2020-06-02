حلاق ومكوجى وطبيب وحلواني.. هذه مهن 25 فنانا قبل الشهرة

دائما كان العمل هو الشرف، فالإنسان قبل استقراره فى المهنة التى يحلم بها، يعمل فى مهن ووظائف اخرى، ويرفع شعار “الشغل مش عيب من أجل لقمة العيش”، وهناك 10 من الفنانين والفنانات المصريين عملوا فى مهن مختلفة قبل شهرتهم فى عالم الفن،

فى هذا التقرير نتعرف على مهنهم وسنوات العمل بها وكيفية تغيير المهنة.

الفنان أشرف عبد الباقى قبل عمله فى التمثيل كان يعمل فى مجال تركيب شبابيك ومطابخ ألوميتال وفى مجال هندسة الديكور بشكل عام، وظل كذلك لفترة بعد عمله بالفن، أما الفنان أحمد عز فقد عمل فى مجال عروض الأزياء، وقدم الكثير من عروض الأزياء “موديل”، وظل لفترة فى هذا المجال حتى قرر خوض تجربة التمثيل، ومن هنا جاءت شهرته من خلال فيلم “مذكرات مراهقة” مع المخرجة إيناس الدغيدى.

أيضا الفنانة داليا البحيرى كانت مرشدة سياحية، وعملت موديل فى كليبات، وظهرت مع المطرب على الحجار فى كليب “عيون كحيلة”، ثم اكتشفها المخرج رأفت الميهى وقدمها فى السينما، ومن هنا جاءت شهرتها، وتركت مجالها لتدخل مجالا آخر وهو التمثيل.

المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم كان لا يتبرأ من مهنته السابقة قبل شهرته وعمله بالغناء، بل يفخر بها ويقول إنه عمل “مكوجى” فى قريته ومسقط رأسه، فيما عملت الفنانة غادة إبراهيم كبائعة فى محلات والدها فى الإسكندرية.

أيضا الفنان المصرى الراحل كمال الشناوى عمل مدرسا للرسم قبل التحاقه بالفن، ونفس الأمر بالنسبة للفنان الراحل محمود مرسى الذى عمل مدرسا للفلسفة فى المدارس الثانوية، كما عمل فريد شوقى موظفا فى مصلحة المساحة، وعمل الفنان توفيق الدقن موظفا فى السكك الحديدية وهو لا يزال طالبا؛ ليساعد أسرته، كما عمل كاتب مخالفات فى النيابة بالمنيا.

وعمل المطرب عبد الحليم حافظ معلما للموسيقى قبل تفرغه للفن، فى حين عمل الفنان عزت العلايلى معدًّا للبرامج فى التليفزيون، كما عملت شيرويت مصطفى الشهيرة باسم ليلى طاهر مذيعة فى التليفزيون المصرى، وعمل الفنان محمود ياسين محاميا قبل أن يتفرغ للفن.

الفنان الراحل خالد صالح كان تاجرا قبل تفرغه للفن، وعمل فى محل حلويات تابعا لشقيقه، فكان يصنع الحلوى ويبيعها، وكانت الفنانة نبيلة عبيد عارضة أزياء قبل أن يخطفها الفن، وكذلك الفنانة رجاء الجداوى فقد عملت عارضة أزياء، فيما عمل بالطب قبل التفرغ للفن كل من: يحيى الفخرانى وتخصص فى الطب النفسى، وفؤاد خليل الذى كان طبيبا للأسنان.

وكان الفنان الكبير نور الشريف لاعبا للكرة فى نادى الزمالك، كما كان أحمد السقا لاعبا فى الزمالك أيضا قبل أن يترك الكرة ويتفرغ للفن، وكذلك الأمر بالنسبة للفنان يوسف الشريف الذى بدأ رحلته مع كرة القدم فى الأهلى، فلعب به ثلاث سنوات نجح خلالها فى الوصول لآخر مراحل الناشئين بالنادى، وعندما قرر الأهلى الاستغناء عنه اعتزل الكرة.

وعملت الراحلة معالى زايد رسّامة عقب تخرجها من كلية الفنون الجميلة، وبدأت هند عاكف حياتها راقصة فى السيرك، أما تامر حسنى فقد عمل بكثير من المهن، مثل “عامل بنزينة” ثم بائع للعطور، وذلك قبل أن يبدأ الغناء فى الجامعة، ثم يتوج على عرش المطربين الشباب، وعمل الفنان العراقى كاظم الساهر بائعا للآيس كريم فى فصل الصيف، كما عمل من بعدها معلما لمادة التربية الفنية فى مدرسة “الموصل”.

أما المطرب اللبناني وائل كفورى فكان مشواره لا يقل صعوبة عن غيره من الفنانين، فقد عمل بمهنة الحلاقة فى شبابه وقبل أن يبدأ مشواره الفنى، حيث كان يبلغ وقتها 16 عاما.