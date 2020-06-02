“المياه” تنفذ حملة امنية لازالة اعتداءات على خطوط رئيسية بالموقر

نفذت كوادر وزارة المياه والري وكوادر شركة مياه الاردن مياهنا حملة لازالة اعتداءات على مصادر المياه في الموقر جنوب عمان، بالتنسيق مع متصرف لواء الموقر د. احمد الفاعوري ترافقها قوات أمنية من الامن العام وقوات البادية الملكية والدرك حيث فصل اعتداءات عدد (2 ) على خطوط مياه رئيسية تقوم بسحب مئات الامتار المكعبة يوميا بطريقة مخالفة لتزويد مزارع وتعبئة صهاريج مياه حيث تم ازالة الاعتداءات .

وبالتفاصيل بينت انه وبناء على المعلومات المتوفرة تم تنسيق حملة امنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء في منطقة الموقر / جنوب العاصمة عمان حيث قامت الكوادر الفنية للوزارة وشركة مياهنا بمرافقة امنية من قوات الدرك والبادية الملكية والامن العام ضبط (2) اعتداء على احد الخطوط الرئيسية الناقلة لتزويد مزارع وبيع مياه بواسطة صهاريج حيث تم فصل الخطوط واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وجار استكمال التحقيق لضبط المعتدين واحالتهم الى الجهات القضائية المختصة.

وثمنت وزارة المياه والري جهود متصرف لواء الموقر د. احمد الفاعوري وكوادر الامن العام وقوات الدرك وقوات البادية الملكية وكذلك اسناد المواطنين الذين يقومون بالابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات مؤكدة ان القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة .