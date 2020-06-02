اعتقال جندي إسرائيلي هدد امس بقتل نتنياهو بمثل ما جرى لاسحاق رابين

مددت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون (مركز)، اليوم الثلاثاء، اعتقال جندي إسرائيلي نشر عبر صفحته على موقع “فيسبوك” منشورًا يهدد بقتل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد ألقت القبض على الجندي أوري ياناه (21 عامًا) يسكن شمال البلاد، أمس الاثنين، بسبب التهديدات التي نشرها.

وكتب الجندي في منشوره على موقع “فيسبوك”: أنه “يوجد حل وهو إنزال بيبي. وقد حدث هذا في الماضي مع رئيس حكومة أنزلوه (في إشارة إلى اغتيال اسحاق رابين) بدون وجه حق، ولكن لدينا الآن رئيس حكومة الذي يُنزل مواطنيه. وعلى ما يبدو أن هذا سيحدث مرة أخرى وبحق، وكذلك يجب بكل بساطة رجم أفراد الشرطة حتى الموت لأنهم عبيده. هذا هو الحل”.

وبدوره، قال محامي الجندي: إن “التهديدات لك تكن وجهاً لوجه، ولم يكن لدى موكلي أي نية لتحقيقها”.