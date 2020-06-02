ترامب يفقد توازنه ويتصرف بحماقة بعدما كشف الإعلام سر اختبائه في قبو بالبيت الأبيض
أهم العناوين
جرينتش+2 07:41
“أمن الدولة” تعيد تثبيت الحكم على أحد المدانين باعمال السلب

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني