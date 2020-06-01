وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين شفاء 13 حالة، مقابل تسجيل 7 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 746 اصابة

عمان الاول من حزيران (بترا)- أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل سبع إصابات بفيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع العدد الإجمالي في المملكة إلى 746 إصابة.

واشار الايجاز الصحفي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى ان الحالات توزعت بواقع 6 لأردنيين قادميـن من الخارج (3 من الإمارات، و2 من مصر، و1 من تركيا) يخضعون للحجر في الفنادق المخصّصة، إضافة إلى حالة من الكوادر العاملة في أحد فنادق الحجر.

كما سُجِّلت أيضاً 13 حالة شفاء هذا اليوم، منها 12 في مستشفى الأمير حمزة، وحالة واحدة في مستشفى الملك المؤسّس عبدالله الجامعي، وإجراء 5070 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 193060 فحصاً.

وستعلن الحكومة خلال الأيّام القليلة المقبلة عن المنهجيّة العلميّة التي تعتمدها لاتخاذ إجراءاتها المتعلّقة بالتعامل مع أزمة وباء كورونا، تتضمّن خمس مراحل متدرِّجة لفتح القطاعات وإعادة تشغيلها، وفقاً لمؤشّرات الحالة الوبائيّة، وأهميّة القطاعات وأولويّتها.

وفي هذا الصدد، تؤكد الحكومة ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحّة، والجهات المختصّة للوقاية من فيروس كورونا، في ظلّ التوسّع بفتح القطاعات. وتهيب بالجميع ضرورة تحمّل مسؤوليّاتهم للمحافظة على استقرار الوضع الوبائي والسيطرة عليه، في ظل الانتشار المتواصل لوباء كورونا في المنطقة والعالم.

وتؤكّد الحكومة أيضاً أنّ عدم الالتزام سيؤدّي بالنتيجة إلى تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات – لا قدّر الله – وعندها قد تضطر للعودة إلى نقطة البداية، وفرض إجراءات مشدّدة.