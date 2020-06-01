وزارة الداخلية تتخذ عدة اجراءات لضمان السلامة خلال صلاة الجمعة

عقد وزير الداخلية سلامة حماد في مبنى الوزارة، اليوم الاثنين، اجتماعا عن بعد مع محافظي الميدان عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع بحضور وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة، لمناقشة اجراءات السلامة خلال صلاة الجمعة.

وناقش الاجتماع الذي حضره ايضا امين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد ابو حمور، الاحتياطات الاحترازية اللازمة واجراءات السلامة العامة والتحضيرات التي اتخذتها وزارة الاوقاف بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الرسمية لمنع انتشار فيروس كورونا وذلك خلال خطبة وصلاة الجمعة المقبلة التي ستقام في مساجد المملكة.

واكد حماد في بداية الاجتماع ان وزارة الداخلية وبالتعاون مع الجهات الامنية اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة ووضعت الخطط الامنية لمنع التزاحم بين المصلين والحفاظ على مسافة الامان المطلوبة بينهم ووضع دوريات شرطة راجلة وخصوصا امام المساجد الكبيرة التي تشهد تزاحما لتنظيم عملية دخول المصلين الى المساجد وخروجهم منها.

واشار حماد الى ان الحكام الاداريين والاجهزة الامنية سيتولون كذلك منع الباعة المتجولين من التواجد امام المساجد لمنع التزاحم ومخالفة كل من يحاول منهم التواجد امام المساجد واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وقال ان الحكام الاداريين يقع على عاتقهم عبء كبير في عملية انجاح وتنظيم صلاة الجمعة المقبلة باعتبارهم رؤساء السلطة التنفيذية في مناطق اختصاصهم، موعزا اليهم بعقد اجتماعات للمجالس الامنية والتنفيذية في مناطقهم بوجود مدراء الاوقاف والصحة لوضع التعليمات الموضوعة في هذا المجال موضع التنفيذ وتطبيقها بحذافيرها في جميع مساجد المملكة.

من جهته، اشاد وزير الاوقاف بمستوى التعاون القائم بين وزارة الاوقاف ومدراء مديريات الاوقاف في جميع مناطق المملكة مع الحكام الاداريين، مشيرا الى عقد عدة اجتماعات بينهم خلال الفترة الماضية للتأكد من اخذ الاحتياطات اللازمة واجراءات السلامة العامة لخطبة وصلاة الجمعة بحيث يتم التشديد على التزام المصلين بكل متطلبات السلامة العامة وتوفير دوريات امنية راجلة وسيارات شرطة امام المساجد لضمان تطبيق التعليمات الموضوعة بهذا الخصوص.

واكد الخلايلة ضرورة ارتداء المصلين للكمامات والقفازات وضمان التباعد وعدم التزاحم وترك مسافة بينهم، موضحا انه سيتم تزويد المساجد بعدد كبير من الكمامات وادوات التعقيم وذلك في حال قدوم اي شخص بدون كمامات.

واستمع حماد والخلايلة خلال الاجتماع الى ايجاز قدمه المحافظون عن الاجراءات الاحترازية المتخذة والخطط الموضوعة لضمان وصول المصلين الى المساجد والمصليات وخروجهم منها وفقا لتعليمات محددة تضمن تباعد المصلين وعدم الاختلاط والتزاحم بينهم والاستماع للخطبة واداء الصلاة بشكل منظم وميسر.

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