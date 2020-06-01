محكمة أمن الدَّولة تباشر النَّظر بالقضايا الأمنية المعلقة سابقا

بدأت محكمة أمن الدَّولة النَّظر بالقضايا الأمنية المعلقة سابقًا، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت المحكمة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إنَّها استأنفت جلسات المحاكمة برئاسة العقيد الدكتور القاضي العسكري علي محمد المبيضين، وعقدت عدة جلسات في القضايا الموصوفة في ظل مراعاة أقصى درجات السلامة العامة، والتباعد الاجتماعي، وفقا للتوصيات الصادرة من وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والدليل الإرشادي الصادر عن المجلس القضائي الأردني.

وكانت المحكمة قد اصدرت قرارا بالإفراج عن أكثر من 1800 موقوف منذ بداية جائحة أزمة كورونا، بما يكفل سلامة الموقوفين ويخفض من الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل ويتناغم مع الإجراءات الحكومية للتعامل مع الأزمة.