عبد الاله الخطيب رئيساً لمنتدى الاستراتيجيات

بادرت الهيئة العامة لمنتدى الاستراتيجيات الاردني بتزكية عبدالإله الخطيب لرئاسة الهيئة الإدارية للمنتدى، عن فئة العضوية الفردية.

وقد مثل فئة المنشآت الكبيرة في المنتدى أيمن حتاحت، وبشر جردانة ،وغسان نقل، وأيمن مزاهرة، وسمر عبيد

كما تم خلال اجتماع الهيئة العامة العادي عبر تقنية الاتصال المرئي، تزكية مجموعة السند للقانون بالتعاون مع إبفيرشيدز سذرلاند ، وشركة قعوار للطاقة، وعن فئة المنشآت الصغيرة؛ شركة عماوي وتكروري للاستشارات، وجميعها تمثل فئة المنشآت المتوسطة.

وقد عقدت الهيئة الإدارية الجديدة اجتماعها الأول برئاسة الخطيب، حيث تم انتخاب كريم قعوار نائباَ للرئيس، وأيمن مزاهرة أميناً للصندوق، ونديم كيالي أميناً للسر.