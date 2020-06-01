إتلاف طنين من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في الطفيلة

اتلف قسم الرقابة الصحية في مديرية صحة الطفيلة نحو طنين من المواد الغذائية ومجمدات الدواجن واللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري بسبب انتهاء مدة الصلاحية وسوء التخزين، تم جمعها من العديد من المحلات التجارية في محافظة الطفيلة خلال الاسابيع الماضية.

وبين مدير الرقابة والبيئة في مديرية صحة الطفيلة محمد القناهرة أن حملات دورية مكثفة تنفذها كوادر مديرية صحة الطفيلة بالتعاون مع لجان الصحة والسلامة العامة من مختلف الأجهزة الرسمية المعنية الى جانب لجان البلديات تهدف إلى توفير مواد غذائية بجودة عالية وخالية من الملوثات وتصلح للاستهلاك البشري للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن المواد التي تم ضبطها وإتلافها اشتملت على السكر والأرز والمعلبات وحلوى وعصائر ومواد غذائية متنوعة الاصناف، وسكاكر وغيرها في وقت جرى فيه اغلاق نحو خمسة محلات تجارية وتوجيه انذارات ومخالفات لمحلات تجارية مخالفة لتعليمات السلامة وشروط الصحة العامة.

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