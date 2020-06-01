أجواء ربيعية بوجه عام وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت

تسجل درجات الحرارة ضمن معدلاتها السنوية اليوم الاثنين، وتكون الأجواء ربيعية دافئة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا خلال ساعات المساء، وتثير الغبار في مناطق البادية.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة غدا بكتلة هوائية حارة نسبيا، وترتفع درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 3 إلى 4 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول تدريجيا لتصبح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مما يؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق عدة من المملكة.

وتنخفض درجات الحرارة الأربعاء لتعود الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار أحيانا خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 29 – 17 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 15، وفي مرتفعات الشراة 25 – 13، وفي مناطق البادية 31 – 18، وفي مناطق السهول 28 – 17، وفي الأغوار الشمالية 34 – 19، والأغوار الجنوبية 35 – 26، والبحر الميت وخليج العقبة 34 – 25 درجة مئوية. — (بترا)

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