وسط التكبيرات والهتافات.. اليوم أول صلاة فجر في المسجد الأقصى المبارك بعد إغلاقه 69 يوماً بسبب الكورونا

توافدت جموع غفيرة من المقدسيين لأداء صلاة فجر اليوم الأحد في المسجد الأقصى المبارك، بعد إغلاقه 69 يوماً بسبب جائحة “كورونا”.

وقد عبر المصلون عن فرحتهم لحظة فتح أبواب المسجد الأقصى بترديد التكبيرات وهتافات “بالروح بالدم نفديك يا اقصى”.

وألقى الشيخ ناجح بكيرات، نائب مدير دائرة الاوقاف، كلمة حيا فيها المصلين لحظة وصولهم للمصلى القبلي بالمسجد الأقصى.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة قد أنهت الليلة الاستعدادات لإعادة فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك، بدءاً من فجر الأحد لأداء الصلاة فيه بعد 69 يوماً من الإغلاق بسبب جائحة كورونا.

ودعت شخصيات مقدسية الى شد الرحال إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر لإعماره ورفض مخططات الاحتلال التهويدية.

وأوضح مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسواني أن ثلاثة أبواب سيتم فتحها أمام المصلين فجر الأحد، وبقية الأبواب سيتم فتحها عند الساعة 7.30 صباحًا.

وأكد الكسواني أنه لن يكون هناك تحديد لأعداد المصلين مع مراعاة شروط السلامة الصحية اللازمة.

وكان المقدسيون قد أدوا الصلاة طوال الأيام الماضية على أبواب الأقصى وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال ونصب للحواجز في محيط المسجد وحارات البلدة القديمة، بالتزامن مع حملات اعتقال واستدعاء لعدد من المواطنين وخاصة المرابطين الذين جرى إبعاد بعضهم عن المسجد الأقصى.