وزارة التربية تباشر استقبال طلبات العمل على حساب التعليم الإضافي

أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء استقبال طلبات الراغبين في العمل على حساب التعليم الإضافي في مديريات التربية والتعليم للعام الدراسي 2020/2021 اعتبارا من يوم غد الاثنين.

وقالت الوزارة، إن عملية تقديم الطلبات ستتم عبر الرابط الالكتروني: www.moe.gov.jo/apps/subteachers ، وذلك لغاية الثلاثين من شهر حزيران المقبل.

ودعت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الأحد،، الراغبين في التقديم ضرورة قراءة التعليمات قبل إدخال الطلب، مبينة أنه سيتم الإعلان عن مواعيد الامتحانات حسب الأسس المعتمدة لاحقًا وعلى موقع الوزارة الإلكتروني.

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