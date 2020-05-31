لاضعاف التفرد الامريكي.. روسيا تجهد للانخراط بقوة في القضية الفلسطينية

وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد عن شفاء 15 حالة، مقابل تسجيل 5 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 739 اصابة
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