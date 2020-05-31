ضبط شاحنتين محملتين بالبازلت المستخرج سراً من الهاشمية والغويرية

ضبطت وزارة المياه والري وبالتعاون مع وزارة الداخلية/ متصرفية لواء الهاشمية ومديرية شرطة محافظة الزرقاء، مساء أمس السبت شاحنتين محملتين بصخور البازلت المستخرجة من اراضي محطة الخربة السمرا المملوكة لخزينة الدولة /وزارة المياه والري.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، إن هذه الصخور ذات العائد الاقتصادي المرتفع تم استخراجها من الأراضي الواقعة ضمن محطة الخربة السمرا، بهدف بيعها بطريقة مخالفة، والتي تشكل خطرا كبيرا على خطوط الضغط العالي وتهدد بوقوعها وكذلك تلوث البيئة بطريقة مخالفة، كما تهدد سلامة الاراضي القريبة من سكة الحديد وتعد مصدر ازعاج للمواطنين القاطنين بالمنطقة.

وأضافت الوزارة انه تم مساء أمس السبت واثناء سريان أوامر الدفاع، متابعة الشاحنة الاولى في منطقة الهاشمية من قبل مرتبات الأمن العام محملة بالبازلت، حيث تم التنسيق مع متصرف اللواء، وبمتابعة من مركز العمليات في مديرية الأمن العام من خلال مركز أمن الهاشمية، وضبط الشاحنة الاولى نوع مرسيدس يقودها ( م. م. ا.ح) وحجز السيارة لدى مديرية المشاغل المركزية وتوقيف السائق لدى المركز الأمني لإحالته الى المدعي العام.

وبعد ذلك تمت متابعة السيارة الثانية وهي شاحنة (سطحة) مرسيدس تحمل البازلت المستخرج بطريقة مخالفة في منطقة الغويرية، من قبل مدير مركز أمن الغويرية الرائد علي العبادي، وحجزها وتوقيف السائق( هـ . م.س.ا) تمهيدا لإحالته للمدعي العام وحجز المركبتين لدى مديرية المشاغل المركزية.

وأكدت وزارة المياه والري مواصلة جهودها بالتعاون مع الأجهزة الرسمية والأمنية، لرصد وإزالة أية اعتداءات داعية جميع المواطنين في جميع المناطق الى الابلاغ عن أي شبهة حول ذلك عبر الرقم الموحد لطوارئ المياه على الرقم (117116) .

مشاركة 0 مشاركة مشاركة