"جورج فلويد" على طريق "بوعزيزي" في تحويل موته الى شرارة انطلاق "للربيع الامريكي"الهادف لاسقاط العنصرية البيضاء ورمزها القبيح ترامب
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جرينتش+2 09:03
“جورج فلويد” على طريق “بوعزيزي” في تحويل موته الى شرارة انطلاق “للربيع الامريكي”الهادف لاسقاط العنصرية البيضاء ورمزها القبيح ترامب

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