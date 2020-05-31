"جورج فلويد" على طريق "بوعزيزي" في تحويل موته الى شرارة انطلاق "للربيع الامريكي"الهادف لاسقاط العنصرية البيضاء ورمزها القبيح ترامب
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أجواء معتدلة في معظم المناطق وحارة نسبيا في الأغوار

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