وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عدم حصول حالات شفاء، مقابل تسجيل 4 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 734 اصابة

أعلنت وزارة الصحة، في الإيجاز الحكومي اليوم السبت، عن تسجيل (4) إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح الإيجاز أنّ الحالات هي لـ (3) أردنيين قادمين من خارج المملكة (أفغانستان، وماليزيا، وبريطانيا)، بالإضافة إلى حالة مخالِطة لأحد المصابين في محافظة إربد، وبذلك يكون قد ارتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة حتّى الآن الى (734) إصابة.

واشار الإيجاز الحكومي إلى عدم تسجّيل أيّة حالة شفاء هذا اليوم.

أما عن عدد الفحوصات فقد أجري (3522) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (183641) فحصاً.

كما أشار الإيجاز إلى أنّ الحكومة تدرس حاليّاً مجموعة من توصيات اللجنة الوطنيّة للأوبئة بخصوص السماح لقطاعات جديدة بالعمل، وسيتمّ الإعلان عنها في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك صالات المطاعم والمقاهي ومطاعم المولات.

وأعلنت الحكومة، في الإيجاز، عن إطلاق تطبيق (أمان) على نظام التشغيل (IOS) لتمكين مستخدمي أجهزة (iPhone) من استخدامه.

ودعت وزارة الصحة بالإيجاز المواطنين لاستخدام تطبيق (أمان)، نظراً لأهميّته في التحذير من مخالطة الأشخاص المصابين، وفي ظلّ السماح لغالبيّة القطاعات بالعمل.