تغول الاحتلال.. الشرطة الاسرائيلية تقتل شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة بالقدس لمجرّد الاشتباه بحمله مسدسا

القدس المحتلة / سما
قتلت الشرطة الإسرائيليّة، صباح اليوم، السبت، شابا فلسطينيًا في القدس للاشتباه بحمله مسدّسًا، اتّضح لاحقًا أنه لا يحمله.
وادّعت شرطة الاحتلال في بيان إن عناصرها في منطقة باب الأسباط رأوا الشاب وهو يقترب “حاملا يبدو أنه مسدّس”.
وبحسب ادّعاءات الاحتلال، لم يستجب الشاب لدعوات التوقف، “فبدأت المطاردة ومن ثم إطلاق النار عليه”.
ولاحقًا، بعد استشهاده، اتّضح أنه لا يحمل مسدّسًا.
وذكرت مصادر محلية أنّ الشاب هو إياد الحلاق، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويدرس في مؤسسة البكرية- الوين للتعليم الخاص في القدس المحتلة.
واقتحمت قوات الاحتلال قبل قليل منزل الشاب إياد خيري روحي الحلاق (32عاما) من ذوي الاحتياجات الخاصة في حي واد الجوز بالقدس المحتلة، وفتشته بدقة قبل مغادرته.
وقال أحد أقارب الشاب الحلاق عبر اتصال هاتفي بصفا إن مخابرات وشرطة الاحتلال داهمت المنزل وقامت بتفتيشه وبعثرت محتوياته، ثم غادرته.
وأشار إلى ان الحلاق يذهب يوميا إلى مؤسسة ألوين عبر باب الأسباط بالبلدة القديمة بالقدس.