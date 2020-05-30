العجارمة: ارتداء الكمامات والقفازات شرط لتقديم امتحان التوجيهي

اشترطت وزارة التربية والتعليم على الطلبة ارتداء الكمامات والقفازات لتقديم امتحان الثانوية العامة (التوجيهي)، حفاظا على المعلمين والطلبة، بحسب أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة.

وقال العجارمة لقناة “المملكة”، اليوم السبت، إنّ اشتراط ارتداء الكمامات والقفازات يأتي ضمن اجراءات السلامة العامة منعا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

“جميع مستلزمات الوقاية من كمامات وقفازات، سيتم توزيعها مجانا على المعلمين والطلبة خلال اجراء الامتحان ” بحسب العجارمة.

وكشف العجارمة عن إدخال أجهزة كاشف حراري، لفحص الطلبة قبل الدخول للقاعات، حيث تم شراء نحو 720 جهاز.

وأكد العجارمة أنه سيتم تعقيم مدارس تقديم الامتحانات قبل الامتحان وبعده، احترازيا.

“هناك فرق صحية لاستقبال الطلبة لتقديم ارشادات الدخول للقاعات والتباعد خلال تقديم الامتحان.” بحسب العجارمة

وأشار إلى أن الوزارة، ستعمل بالتعاون مع الفرق الصحية لتطبيق شروط السلامة العامة، لضمان سلامة المعلم والطالب.

“هنالك تقليل لعدد الطلبة داخل قاعات الامتحان لتحقيق التباعد الاجتماعي (…) ستكون المسافة بين طالب وآخر نحو مترين”، وفق العجارمة.

ورجح العجارمة، أنّ يكون الحد الاعلى من الطلبة في الغرفة الصفية الواحدة 10 طلاب، قابله للزيادة بحسب حجم القاعة، قائلا: “تخفيض اعداد الطلبة أدى لزيادة اعداد المدراس المخصصة لتقديم الامتحان لنحو 720 مدرسة إضافة لزيادة أعداد المراقبين، تحقيقا لاشتراطات السلامة العامة”.

وبخصوص ظهور حرارة على الطلبة أو أعراض بالاصابة بفيروس كورونا المستجد، بين العجارمة، أنه تم تجهيز قاعة خاصة لهم لتقديم الامتحان، حيث يكون الطالب بالغرفة لوحده.

وفيما يتعلق بالمناطق التي تشهد تسجيلا للاصابات، قال العجارمة، إن هناك تنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة بهذا الخصوص لأن تقديم الامتحان حق لكل طالب.

” ستكون هناك شروط سيعلن عنها لاحقا” وفق العجارمة

وفيما يتعلق بتنقل الطلبة مع وجود نظام الفردي والزوجي، بين العجارمة، أنّه يتم التنسيق مع وزارة الداخلية وخلية الازمة لتنقل الطلبة دون معيقات.

وأضاف، أنه من الممكن اعتماد بطاقة الجلوس، عند المرور لوصول الطالب بمركبته أو لولي أمره في حال قام بتوصيل الطالب لقاعة الامتحان.

وبين العجارمة، أنّ الوزارة خصصت قاعة تقديم امتحان ثانوية العامة في مركز الحسين للسرطان، وقاعات في 3 مراكز اصلاح وتأهيل.

وزارة التربية والتعليم، أعلنت في شهر مايو/أيار عن تعميمها دليلا إرشاديا على مديريات التربية والتعليم يتضمن كافة آلاليات من دخول الطالب ساحة المدرسة، وحتى إنهاء الامتحان، وما يتخللها من إجراءات تعقيم واستلام اللوزام الطبية والإجراءات الإرشادية.

وبدأت الوزارة من الثلاثاء الماضي تسليم بطاقات الجلوس لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) 2020 على الطلبة، إذ إن عدد المشتركين يزيد عن 178 ألف طالب وطالبة.

ويبدأ الامتحان وفق البرنامج الأربعاء 1 تموز/يوليو المقبل، وينتهي الخميس 23 تموز/يوليو من الشهر نفسه.