البنتاجون يضطر للتدخل عقب اتساع رقعة التظاهرات إلى عموم الولايات/ فيديو

أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، تعليماتها لوحدات الشرطة العسكرية بالاستعداد للتمركز في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، عقب اتساع رقعة التظاهرات إلى عموم الولايات، احتجاجا على مقتل “جورج فلويد”، وهو مواطن أسود البشرة، على يد الشرطة.

وأمر “البنتاجون”، وحدات الشرطة العسكرية في قاعدتي “فورت براج” بولاية كارولينا الشمالية، و”فورت دروم” بولاية نيويورك، بالتمركز في مينيابوليس، خلال 4 ساعات، في حال صدور الأمر بذلك، بحسب ما نقلته وكالة “أسوشيتيدبرس” عن مصادر مطلعة.

وطلب “البنتاجون”، من الوحدات في “فورت كارسون” بولاية كولورادو، و”فورت ريلي” بولاية كانساس، الانتقال إلى مينيابوليس، خلال 24 ساعة، اعتبارا من موعد صدور الأمر.

وأصدر وزير الدفاع “مارك إسبر”، أوامره بهذا الشأن بشكل شفهي، بعد اتصاله مع الرئيس “دونالد ترامب”، وتناول الخيارات العسكرية الممكنة لاحتواء الاحتجاجات، وفق المصدر ذاته.

It’s not just Minneapolis, we are now seeing protests in cities across the country over the death of George Floyd. This is in Atlanta as some smash the glass at our downtown CNN headquarters. #GeorgeFloyd pic.twitter.com/iwJxFaUfxW

— Omar Jimenez (@OmarJimenez) May 30, 2020