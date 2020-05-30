ارتفاع درجات الحرارة وأجواء ربيعية معتدلة لثلاثة أيام

يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم السبت، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة غدا، وتبقى الأجواء ربيعية معتدلة خلال اليومين القادمين في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 26 – 12 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 21 – 9، وفي مرتفعات الشراة 22 – 10، وفي مناطق البادية 31 – 14، وفي مناطق السهول 25 – 12، وفي الأغوار الشمالية 32 – 16، والأغوار الجنوبية 35 – 20، والبحر الميت 33 – 18، وخليج العقبة 34 – 19 درجة مئوية. — (بترا)

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