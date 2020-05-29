وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة شفاء 10 حالات مقابل تسجيل اصابتين جديدتين بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 730 اصابة
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وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة شفاء 10 حالات مقابل تسجيل اصابتين جديدتين بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 730 اصابة

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