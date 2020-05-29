وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة شفاء 10 حالات مقابل تسجيل اصابتين جديدتين بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 730 اصابة

قالت وزارة الصحة إن المملكة سجّلت اليوم الجمعة إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، بينما سجّلت 10 حالات شفاء.

وأضافت، في البيان الموجز الذي نشر نصاً مساء الجمعة، أن الإصابتين هما لشخصين أحدهما سائق شاحنة غير أردني، قادم عبر حدود العمري، تم التعامل معه وفق البرتوكول المتبع، والآخر لأحد القادمين إلى المملكة من الخارج (روسيا).

كما سجلت 10 حالات شفاء؛ (4) منها في مستشفى الأمير حمزة و(6) في مستشفى الملكة علياء.

وبحسب بيان وزارة الصحة، فإنه قد تم إجراء (3298) فحصا مخبريا ليصبح إجمالي (180119) فحص منذ بدء أزمة كورونا.