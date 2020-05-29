وزارة الصحة تدعو لمراعاة الشروط الصحية في ظل العودة للعمل

أكدت وزارة الصحة ضرورة مراعاة الاعتبارات العامة والشروط الصحية لمنع انتقال العدوى وانتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعت الوزارة، في ظل قرار الحكومة بعودة العمل بمؤسسات القطاع والمحاكم وغيرها من القطاعات، الإدارات والموظفين والمراجعين الى الالتزام بالدليل الإرشادي الذي اعلنته الحكومة للعودة للعمل، واتباع جملة من الإرشادات الصحية حفاظاً على السلامة العامة، وبما ينسجم مع الجهود الوطنية المبذولة لاحتواء الفيروس والتي من شأنها التقليل من فرص انتقاله.

وبينت وزارة الصحة خلال التعليمات التي نشرتها اليوم الجمعة، ضمن حملة التوعوية المستمرة، ان الأشخاص الأكثر عرضة هم المصابون بأمراض القلب كضغط الدم ومرضى السرطان واصحاب المناعة الضعيفة والمدخنين، داعية اياهم لمراعاة البقاء في المنزل وتجنب الخروج والاختلاط قدر المستطاع.

كما، اكدت أهمية الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات في جميع الاوقات واثناء العمل وعند مراجعة الدوائر المختلفة وتجنب المصافحة والتقبيل وملامسة العينين والانف والفم باليد، والإنتظام كذلك بغسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، فيما دعت الجميع للحرص على حمل معقم اليدين خارج المنزل.

ودعت التعليمات الى تأجيل الاجتماعات والفعاليات قدر الإمكان، ومحاولة استبدالها بإجتماعات إلكترونية، في الوقت الذي، أكدت فيه على أهمية تجنب التواصل مع المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، والإحتفاظ بمسافة لا تقل عن متر مع أي شخص يسعل أو يعطس، والاستعاضة بالمحافظ الالكترونية بدل النقد، ومسح الأسطح بالمناديل الورقية المبللة قبل استخدامها.

ودعت التعليمات الموظفين الى عدم التردد في طلب المغادرات والإجازات في حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا أو عند الشعور بالتعب والمرض، وكذلك إبلاغ الإدارة عن أية أعراض تنفسية لزميل أو أكثر في العمل.

واشارت التعليمات الى ضرورة الإلتزام بالطاقة الإستيعابية للمساحات المتاحة داخل اماكن العمل ومراعاة عدم الاكتظاظ فيها، فيما أكدت اهمية التوعية بالدوام المرن وتوضيحه للموظفين، مع مراعاة الاوضاع الصحية للموظفين.

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