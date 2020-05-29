أنباء عن استشهاد سائق بزعم محاولته دهس جنود شمالي رام الله



أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار، عصر اليوم الجمعة، على مركبة فلسطينية قرب قرية النبي صالح شمالي غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، فيما تحدثت وسائل إعلام عبرية عن استشهاد سائقها بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس.

وقالت مصادر من القرية إنه سمع صوت إطلاق نار في منطقة “العيون” الواقعة بين قريتي النبي صالح ودير نظام بمحاذاة الطريق الاستيطاني القريب من مستوطنة “حلميش”، وتبين أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على مركبة فلسطينية كانت تسير في المكان.

أما صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، فزعمت أن فلسطينيًا حاول دهس مجموعة من جنود كتيبة “شمشون” التابعة للواء كفير أثناء تنفيذها “مهمة أمنية محورية” بالقرب من نبع ماء في المنطقة.

وقالت الصحيفة إن الجنود أطلقوا النار على السائق بعد ملاحظته يسير نحوهم بسرعة؛ فاستشهد على الفور.

أما وزارة الصحة الفلسطينية فقالت إنه “جارٍ المتابعة للحصول على معلومات مؤكدة حول الحالة الصحية للمواطن الذي أطلق الاحتلال النار عليه قرب رام الله”.

يتبع..