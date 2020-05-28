وزير اندونيسي يشبه الزوجات بفيروس كورونا الذي تضطر للتعايش معه بعدما تفشل في السيطرة عليه

شبّه وزير الأمن الإندونيسي محمد محفوظ، الزوجات بفيروس كورونا، وأكد ضمنيا أنه يتعين العيش مع الفيروس الخطير مثلما يتعين العيش مع الزوجة رغم خطورتها، وأثار هذا التشبيه انتقادات حادة.

وتستعد الحكومة الإندونيسية لرفع جزئي للإغلاق الصحي في مناطق من البلاد بحلول أوائل يونيو، والتأقلم على ما أسمته بـ “الوضع الطبيعي الجديد”.

وقال محفوظ، في مقطع فيديو نشر على يوتيوب أمس الأربعاء:”هل سنختبئ إلى الأبد؟ يمكننا أن نتأقلم على الوضع بينما نظل ننتبه لصحتنا”.

وأضاف: “تلقيت منشورا ساخرا من زميلي (وزير الشؤون البحرية والاستثمار) لوهوت باندجايتان، يقول فيه إن كورونا مثل زوجتك .. حيث تحاول في البداية السيطرة عليها ثم تدرك أنك لا تستطيع، فتضطر لأن تتعلم كيف تتعايش معها رغم خطورتها”.

وأثار هذا التشبيه ردودا غاضبة من جماعات حقوقية نسائية وإندونيسيين آخرين عبر الإنترنت.

وقالت جمعية التضامن مع المرأة في بيان، إن ذلك التصريح “لا يعكس فقط عدم كفاءة الحكومة في معالجة جائحة كوفيد-19، ولكنه يظهر أيضا المواقف المتحيزة للجنس وكراهية النساء من جانب المسؤولين الحكوميين”.

وأضافت :”النكات التي تستخدم النساء موضوعا لها ستعمل فقط على تطبيع ثقافة العنف ضد المرأة”.

وارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إندونيسيا إلى 23 ألفا و851 أمس الأربعاء، بزيادة قدرها 686 حالة عن اليوم السابق.

كما تم تسجيل 55 وفاة ليصل الإجمالي إلى 1473.

وأعرب بعض الإندونيسيين عن مخاوفهم بشأن خطة إعادة فتح الاقتصاد في وقت يبدو فيه منحنى الإصابات غير مستوي.

المصدر:”د ب أ”