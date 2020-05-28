وزارة الصحة: 100 ألف مستخدم لتطبيق أمان في المملكة

اعلنت وزارة الصحة إن عدد مستخدمي تطبيق “أمان” في المملكة، قد وصل حتى يوم امس الاربعاء إلى 100 ألف مستخدم.

وأضافت في بيان صحفي، أن التطبيق يعزز الجانب الوقائي للصحة والسلامة العامة التي ينشدها المواطنون، ويتمتع بخصوصية عالية، وهو من التطبيقات التي لا بد من الجميع استخدامها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعت الوزارة المواطنين إلى استخدام التطبيق لتسريع اكتشاف حالات العدوى الخاصّة بالفيروس في مراحل مبكرة، فضلا عن الدور الوقائي والتوعوي في تنبيه المواطن المستخدم بتطبيق الاشتراطات الصحية.

ويمكن تنزيل تطبيق أمان من خلال الروابط التالية : https://play.google.com/store/apps/details?id=jo.gov.moh.aman // http://amanapp.jo/ar/Contacts/Contact .