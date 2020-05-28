لا تشوهوا عروبة الكويت.. اقتراح برلماني بترحيل 500 ألف مصري

الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك ينظمان "لعبة حرب" ويستعدان لاحتمال مواجهات واسعة بالضفة واطلاق النار في غزة بعد إعلان "الضم"
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