فشل إسرائيلي في هزيمة كورونا وإنقاذ حياة الجاسوسة “قدح الدم” مهندسة العلاقات السودانية – الإسرائيلية

أفادت القناة الإسرائيلية “13” ان طائرة صغيرة انطلقت صباح الاثنين من مطار بن غوريون الى العاصمة السودانية الخرطوم ، وكان من الممكن ان تبقى هذه الرحلة سرية الا ان مسارها الاستثنائي التقطته رادارات تطبيقات المراقبة في الانترنت ما اثار اهتمام الكثيرين في إسرائيل والسودان.

في مستهل جلسة الحكومة الاحد روى رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انه تحدث مع الزعيم السوداني عبد الفتاح البرهان، وهنأه بعيد الفطر وتحدث معه عن تقوية العلاقات بين البلدين. لكن في المكالمة بين نتنياهو والزعيم السوداني نوقش موضوع آخر وفقا للقناة الإسرائيلية وهو الوضع الصحي للديبلوماسية نجوى قدح الدم.

قدح الدم كانت المستشارة السياسية لرئيس اوغندا موسفيني ومقربة جدا من الرئيس السوداني. وقبل عام ونصف هي من بدأت في نسج العلاقات السرية التي أدت الى اللقاء بين نتنياهو والرئيس السوداني في شباط/فبراير الماضي في عنتيبي في اوغندا.

وأصيبت قبل أيام قدح الدم بفيروس كورونا وتراجعت حالتها الصحية بسرعة. ووفقا لمصادر اجنبية هبت إسرائيل لنجدتها ومحاولة انقاذ حياتها. وصرح المحامي نايك كاوفمان للقناة “13” للتلفزيون الاسرائيلي بأن: “قدح الدم ديبلوماسية فذة ولولا نشاطها ما كانت هناك علاقات بين إسرائيل والسودان”. وكاوفمان كان شريكا مع قدح الدم بتبادل الرسائل الأولى بين نتنياهو والبرهان.

وذكرت القناة التلفزيونية كذلك انه على متن الطائرة التي هبطت في الخرطوم كان طاقم طبي ومعدات وادوية للعلاج من فيروس كورونا، وكذلك مسؤول إسرائيلي كبير مختص بالعلاقات مع السودان. في البداية فكروا باحضار قدح الدم للعلاج في اسرائيل، لكن اتضح ان وضعها الصحي حرج ولا يسمح بذلك.

اليوم، بعد مرور 24 ساعة على عودة الطائرة الاسرائيلية، وصل خبر وفاة مهندسة العلاقات الإسرائيلية السودانية قدح الدم جراء اصابتها بوباء كورونا.