الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك ينظمان "لعبة حرب" ويستعدان لاحتمال مواجهات واسعة بالضفة واطلاق النار في غزة بعد إعلان "الضم"
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جرينتش+2 04:24
الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك ينظمان “لعبة حرب” ويستعدان لاحتمال مواجهات واسعة بالضفة واطلاق النار في غزة بعد إعلان “الضم”

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