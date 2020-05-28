وزير الصحة يعلن اليوم الاربعاء شفاء 7 حالات مقابل تسجيل اصابتين جديدتين بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 720 اصابة
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أجواء ربيعية معتدلة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار

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