وزارة الزراعة تحذر من شراء فاكهة ليست ناضجة مطروحة بالأسواق

قالت وزارة الزراعة، إنه لوحظ من خلال الجولات الميدانية لكوادر الوزارة ومراقبي الجودة في الاسواق وجود كميات من الفاكهه وخاصة “اللوزيات من الخوخ والدراق والمشمش” لم تصل الى النضوج المطلوب من الناحية التسويقية.

وأهابت الوزارة بالمزارعين عدم التعجل بالحصاد سعيا للربح السريع.

وبين الوزارة، في بيان لها، أنها ستقوم بحملة على هذه الاصناف اعتبارا من السبت القادم، والتي تشمل المتابعة والرقابة الحثيثة للاسواق.

وأكدت انها ستقوم باتلاف أية كميات غير مطابقة للمواصفة القياسية الاردنية، علمًا أن الوزارة تؤمن الحماية المطلوبة للمنتج المحلي خلال فترة ذروة الانتاج وإعطاء الفرصة الكافية للمزارعين لتسويق انتاجهم دون التعرض لاي منافسة من منتج مستورد.