نصر الله: إسرائيل تآمرت على الأردن عام 1982 وهي اليوم تتآمر عليه عبر صفقة القرن، فما زال مشروع الوطن البديل قائماً
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للتنقل الآمن في زمن الكورونا.. الدراجات الهوائية هي الحل !!!

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