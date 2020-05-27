دعا للوضوء بـ الويسكي والفودكا.. توقيف ممثل مغربي سكّير إساء للإسلام

وضع ممثل مغربي معروف قيد “الحراسة النظرية”، مساء امس الثلاثاء، بسبب “الإساءة إلى الإسلام”، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن عامين، وفق ما أعلنت الشرطة المغربية.

ويتهم رفيق بوبكر (47 عاما) بأنه نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهره “في وضعية غير طبيعية” فيما “يسيء للدين الإسلامي ويمس بحرمة العبادات”، وفق بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

ويوجه الممثل المغربي في الفيديو شتائم للأئمة، ويدعو إلى الوضوء بـ “الويسكي والفودكا”، ويفاخر بمنافع المشروبات الكحولية في سياق العلاقة الروحانية.

ويظهر إلى جانبه مدراء واحدة من صفحات موقع فيسبوك المحلية، مسماة “لابيرو” ومصممة لتكون بمثابة “حانة افتراضية” يتشارك ضمنها الأعضاء مقترحات السهر.

وقدم الممثل، امس الثلاثاء، اعتذاراته عن الكلمات “غير اللائقة” من خلال نشر فيديو جديد في تطبيق إنستغرام، يتحدث فيه عن ارتكابه “غلطا”، مضيفا أنه لم يكن “واعيا” وأنه كان يرمي “فقط إلى المزاح”.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيانها إنها تلقت “شكاوى من عدة مواطنين (…) ما استدعى فتح بحث قضائي بشأنها”.

ووضع الممثل قيد “الحراسة النظرية” في مقر للشرطة التي تقوم ببحث تمهيدي بهدف “الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وتحديد المتورطين في تصوير وبث ذلك المحتوى الرقمي”، وفق البيان.

وسبق لبوبكر أن لعب أدوارا في بعض الانتاجات السينمائية المغربية، من بينها “ملائكة الشيطان” و”قسم رقم 8″.

ويواجه بوبكر احتمال السجن ما بين ستة أشهر وسنتين و/أو دفع غرامة بقيمة تراوح بين 20 ألف درهم ومئتي ألف (ما بين 1850 و18500 يورو)، طبقا للبند 267 من القانون الجنائي المغربي.