الربيع العربي والقلب النابض.. جديد الكاتب سعيد نفّاع

صدر مؤخّرا بإصدار خاص وتحت رعاية العالميّة للخدمات الاقتصاديّة لصاحبها عبد القادر نصّار، كتاب سعيد نفّاع الجديد وتحت عنوان: الربيع العربي والقلب النابض، وقفات على المفارق “شظايا أفكار”. هذا الكتاب هو الكتاب ال-16 للكاتب إصدارًا من أصل 22 كتابا ناجزَا.

الكتاب من الحجم المتوسّط و264 صفحة، يحتوي على تقديم وافتتاحيّة و74 مقالة تتناول الوضع العربي عشيّة وخلال وبعد ما سُمّي الربيع العربي، العام والمصري والليبي ولكن وبالأساس الوضع السوريّ.

جاءت الافتتاحية تحت شعار؛ “ارفع رأسك يا أخي!” المقولة التي اعتاد عبد الناصر تكرارها. وفي التقديم الذي قام به الدكتور أحمد رفيق عوض- أستاذ الإعلام في جامعة القدس وباحث أكاديمي ومحلّل سياسي، الآتي:

“هذا كتاب حسم في القرار ووضوح في الرؤية. لا تردّد ولا مفاضلة ولا حسابات ولا تسويات، ليس في هذا الكتاب دقّة الأكاديميا وحذرها، ولا تردّد المثقّفين وليبراليّتهم، ولا غموض السياسيّين، ولا مساومات التجّار والمُمَوّلين… المدهش والمفرح معًا، أنّ الكاتب ورغم قتامة الصورة ورعب التفاصيل يدعونا أن نؤمن بما يؤمن به، وهو شعار ” ارفع رأسك يا أخي”.

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