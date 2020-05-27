اعتماد مبدأ ناجح/ راسب للطب البشري وطب الأسنان دون موافقة الطالب

أصدر مجلس التعليم العالي، اليوم الأربعاء، قراراً جديداً بخصوص امتحانات طلبة المرحلة السريرية في تخصصي الطب وطب الأسنان استناداً إلى تعديل أمر الدفاع رقم (7) لسنة 2020.

وبناءً عليه، ولاحقاً لقرار مجلس التعليم العالي رقم (144) الصادر بتاريخ 21 / 5/ 2020 المتعلق بعقد الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني 2019 / 2020 إلكترونياً (عن بُعد) لطلبة المرحلة السريرية في كليات الطب لمستويات السنوات الرابعة، والخامسة، والسادسة، وطلبة كليات طب الأسنان لمستويي السنتين الرابعة والخامسة، قرر المجلس استخدام تقنيات التواصل عن بُعد “رصد نتائج الامتحانات النهائية للطلبة المشار إليهم أعلاه من قبل كلياتهم (ناجح راسب) دون موافقة الطالب مع عدم احتساب نتائج تلك الامتحانات في المعدل التراكمي للطالب”.

وكان رئيس الوزراء قرر تعديل ما ورد في الفقرة رقم (5) من البند ثالثاً من أمر الدفاع رقم (7) لسنة (2020) بإضافة الفقرة (ج) لها، وعلى النحو التالي:ج- يعتمد مبدأ “ناجح راسب” للمواد الدراسية التي تجري امتحاناتها أثناء العمل بقانون الدفاع لتخصص الطب البشري للسنوات الدراسية (الرابعة، والخامسة، والسادسة)، وتخصص طب الأسنان للسنتين (الرابعة، والخامسة) دون موافقة الطالب على أن لا تدخل نتائج تلك الامتحانات في المعدل التراكمي للطالب”. وجاء هذا القرار انطلاقاً من دور الحكومة بمراجعة الإجراءات والتدابير المتخذة من قبلها أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة الوطنية العامة للطلبة في التعليم الجامعي ويضمن المحافظة على سلامتهم وحسن سير العملية التعليمية.

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