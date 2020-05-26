وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 9 حالات مقابل تسجيل 7 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 718 اصابة

عمان 26 أيار (بترا)- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 718 .

وبحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، فقدتوزعت الحالات السبع الجديدة على النحو الآتي: 3 حالات لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر حدود العمري، و3 حالات لمخالطي سائق شاحنة من منطقة القويسمة بعمّان، وحالة لمخالط أحد المصابين في محافظة جرش.

كما سجلت أيضاً 9 حالات شفاء توزعت كما يلي: 3 حالات في مستشفى الأمير حمزة، و4 في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي، وحالتان في مستشفى الملكة علياء.

وأشار الموجز إلى إجراء 2783 فحصاً مخبريّاً لهذا اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 167892 فحصاً.

كما أشار إلى أنه لم يتمّ اتخاذ أيّ قرار اليوم بفتح قطاعات جديدة أو منشآت من غير المصرّح لها بالعمل، إذ تتمّ حاليّاً دراسة عودة هذه القطاعات تدريجيّاً إلى العمل وفقاً للحالة الوبائيّة، وضوابط تتعلّق بالسلامة العامّة؛ وسيتمّ الإعلان عنها فور اتّخاذها.

ودعت وزارة الصحّة أصحاب العمل والشركات الى حثّ العاملين لديهم على تحميل تطبيق (أمان) كجزء من إجراءات العودة إلى العمل؛ وذلك بهدف الحفاظ على سلامتهم، والحيلولة دون مخالطتهم لمصابين وبالتالي نقل العدوى – لا قدّر الله – إلى مواقع العمل، مشيرة إلى أن عدد مستخدمي التطبيق بلغ حتى اليوم 90 ألف مستخدم.

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