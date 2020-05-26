مع استمرار تعليق العمرة.. السعودية تعلن موعد العودة للحياة الطبيعية وفتح المساجد لصلاة الجماعة

أعلنت الممكلة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، موعد عودتها للحياة الطبيعية وفتح المساجد لصلاة الجماعة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، فقد صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وإمكانية تغيير أوقات منع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، فقد صدرت الموافقات على الآتي:

أولا: ابتداء من يوم الخميس 28 مايو/ أيار الجاري حتى نهاية يوم السبت الموافق 30 من نفس الشهر يتم ما يلي:

ـ تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحا حتى الثالثة مساء.

– السماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول.

– إضافة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة؛ يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح، وذلك في المجالات التالية:

1ـ محلات تجارة الجملة والتجزئة.

2ـ المراكز التجارية (المولات).

– التأكيد على استمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما في ذلك: صالونات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.

ثانيا: ابتداء من يوم الأحد 31 مايو/أيار، حتى نهاية يوم السبت الموافق 20 يونيو/حزيران المقبل يتم ما يلي:

ـ تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحا حتى الثامنة مساء.

– استمرار عمل جميع الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة.

ـ السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

-استمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليا.

ـ رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.

ثالثا: العودة للحياة الطبيعية

ابتداء من يوم الأحد 21 يونيو/حزيران تتم العودة لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول – فيما عدا مدينة مكة المكرمة – مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية الوقائية والتباعد الاجتماعي، والحرص على المحافظة على حماية الفئات الأعلى خطرا من الإصابة بخاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وأمراض تنفسية.

رابعا: الإجراءات المتبعة داخل مدينة مكة المكرمة

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فيما يخص مدينة مكة المكرمة؛ فيتم تطبيق الاجراءات في البند أولا ابتداء من يوم الأحد الموافق 31 مايو/أيار حتى نهاية يوم السبت 20 يونيو/حزيران، والبند ثانيا ابتداء من يوم الأحد الموافق 21 يونيو/حزيران.

خامسا: تعليمات للمواطنين والمقيمين

أكدت السعودية على جميع المواطنين والمقيمين في المملكة باتخاذ جميع الوسائل والإجراءات المتعلقة بالحد من انتقال العدوى، مثل لبس الكمامة وغسل اليدين والتعقيم والتباعد الاجتماعي.

سادسا: العمرة والزيارة

أكدت الممكلة العربية السعودية، استمرار تعليق العمرة والزيارة، مشيرة إلى أنه ستتم مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الاثنين، تسجيل 2235 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع الإجمالي إلى 47795، فيما سجلت 9 حالات وفاة ليصبح العدد الكلي لهذه الحالات إلى 399.