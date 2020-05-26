نتنياهو: لدينا فرصة تاريخية لم تكن متوفرة منذ عام 1948 لفرض السيادة على المستوطنات بالضفة الغربية بدءاً من مطلع تموز المقبل
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أجواء ربيعية معتدلة في معظم المناطق وحارة في الأغوار والعقبة

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