السماح بدخول القادمين للعقبة دون فحص كورونا

صرح محافظ العقبةن الدكتور غسان الكايد، ان جميع المواطنين القادمين الى العقبة من مختلف محافظات المملكة يسمح لهم الدخول دون حصولهم على فحص كورونا .

واضاف في تصريح لـ (بترا) اليوم الاثنين، ان التزام المواطنين في مدينة العقبة بتطبيق التعليمات التي فرضتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا ساهمت في حمايتها وخلوها من اي اصابة بالفيروس .

ولفت الى ان السماح للمواطنين القادمين للعقبة بدخولها دون فحص كورونا ياتي للتسهيل عليهم وعلى العاملين فيها من محافظات المملكة للالتحاق بعملهم بعد عودة الدوام يوم غد الثلاثاء.

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