وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين شفاء 8 حالات مقابل تسجيل 3 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 711 اصابة
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“البرهان” يتمادى في الخيانة ويخوض جولة محادثات جديدة مع نتنياهو الماثل للمحاكمة بتهمة الفساد

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