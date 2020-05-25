“البرهان” يتمادى في الخيانة ويخوض جولة محادثات جديدة مع نتنياهو الماثل للمحاكمة بتهمة الفساد

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، اتصالا هاتفيا برئيس مجلس السيادة السوداني “عبدالفتاح البرهان”، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وكشف “نتنياهو”، امس الأحد، في تغريدة له عبر حسابه بموقع “تويتر”، أنه قد تحدث هاتفيا خلال اليومين الأخيرين مع رئيسي السودان وتشاد، وعايدهما بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأضاف “نتنياهو”: “تحدثت معهما عن مواصلة تعزيز علاقات بلديهما مع إسرائيل.

وزاد: “دول إسلامية أخرى ستقيم علاقات مع إسرائيل”.

وفي 3 فبراير/شباط الماضي، التقى “البرهان” مع “نتنياهو”، في خطوة أثارت غضبا فلسطينيا وداخل الشارع السوداني.

وعقب اللقاء، قال “نتنياهو”، إن “إسرائيل حصلت على إذن للتحليق فوق المجال الجوي للسودان”، لافتا إلى أنه لا يزال هناك بعض “الأمور التقنية لإتمام ذلك”.

ولاحقا أكد “نتنياهو” تحليق أول طائرة إسرائيلية فوق الأجواء السودانية، وذلك بعد أن كشفت “يديعوت أحرونوت”، أن طائرة إسرائيلية قامت برحلة مباشرة من مدينة كينشاسا في الكونغو إلى إسرائيل أثناء تحليقها فوق الأجواء السودانية.

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