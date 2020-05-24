اليوم الاحد اشرقت انوار عيد الفطر السعيد.. كل عام والامة العربية والعالم الاسلامي بالف خير
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جرينتش+2 02:16
وصول طائرة من قطر ضمن خطة إخلاء القادمين لمطار الملكة علياء

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