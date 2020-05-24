شقيقة سعاد حسني ترد على مفيد فوزي: “تأكدنا من قتلها أثناء غسلها”/ فيديو

أعربت جيجي حسني، شقيقة النجمة الراحلة سعاد حسني، عن استيائها من حديث الإعلامي المصري مفيد فوزي، حول مقتل “سندريلا الشاشة العربية” بسبب المهدئات.

وقالت “جيجي”، في تصريحات لصحيفة “الوطن” المصرية، إن كلام “فوزي” غير صحيح إطلاقا، مؤكدة أن شقيقتها قٌتلت قبل الإلقاء بها من نافذة محل سكنها في لندن، “صاحبتها نادية اللي ساكنة معاها قالت دمها كان على المخدة”.

وأضافت شقيقة سعاد حسني، أن الأسرة وجدت آثار طعنة في الرأس وكسور في الساقين والزراعين، فضلا عن تهتك في الجمجمة نتيجة طعنها بآلة حادة بها، “شفنا ده وإحنا بنغسلها بإيدنا، إزاي يبقى مفيهاش خدش بعد كل ده”.

وأكدت على أن شقيقها لم يخبر مفيد فوزي بسلامة الجثة كما يدعى الإعلامي، على حد قولها، مردفة أن مفيد فوزي توطدت علاقته بسعاد حسني خلال فترة زواجها بالمطرب عبدالحليم حافظ، إلا أنها لم تعد بالقوة نفسها عقب انفصالها عنه، مطالبة منه تحري الدقة فيما يقوله.

خلال استضافته في برنامج ” شيخ الحارة والجريئة”، قال الإعلامي مفيد فوزي: “سعاد حسني اتظُلمت وانتهك فنها بواسطة مخرج لن أذكر اسمه، وخرجت حزينة ثم بعض الناس اختزلوها في قصة حب عبدالحليم حافظ، وهي صاحبة أنضر وجه على شاشة السينما، ولن أنسى أن فاتن حمامة حينما عادت مصر قالتلي وديني فيلم زوجتي والكلب وقد رأته في سينما بالعباسية بعد أن تنكرت ولم يشعر بها أحد”.

وتابع “سعاد حسني قتلها الإدمان بنفس الطريقة التي مات بها صلاح جاهين، إدمان المهدئات، ولو كانت سقطت من شرفتها كانت هتتفصص، وأخوها قالي شوفتها في المشرحة مفيهاش خدش، والشعب المصري لديه متعة رسم السيناريو أكثر من أسامة أنور عكاشة ووحيد حامد”.