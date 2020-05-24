انتهاء حظر التجوّل غدا الاثنين والسماح بتحرك المركبات ذوات الأرقام الفرديّة

قالت الحكومة،بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء اليوم، إن حظر التجوّل الشامل الذي امتدّ لثلاثة أيّام، ينتهي منتصف هذه الليلة، وستعود الأمور إلى ما كانت عليه سابقاً اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين (ثاني أيّام عيد الفطر السعيد) ، بحيث يُسمَح للمواطنين بالخروج ما بين الساعة الثامنة صباحاً وحتّى الساعة السابعة مساءً، كما يُسمَح للمنشآت التجاريّة بالعمل خلال هذه الأوقات أيضاً.

وبالنسبة للمحافظات التي يطبّق فيها نظام الفردي والزوجي لاستخدام المركبات (العاصمة عمّان، والزرقاء، والبلقاء)، يكون الدور ليوم غد الاثنين للمركبات ذوات الأرقام الفرديّة.

وأشارت الحكومة إلى أن دوام موظفي القطاع العام يوم الثلاثاء المقبل، سيكون وفق الآليّة التي تمّ الإعلان عنها سابقاً، بالتدرّج وعلى ثلاث مراحل، ويتولّى الوزير المختصّ تحديد الموظّفين العائدين للعمل في كلّ مرحلة ونسبتهم، ويتمّ تحديد الموظفين العاملين عن بُعد وفق الدليل الإرشادي والتعميم الصادر عن ديوان الخدمة المدنيّة.