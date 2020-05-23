وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 9 حالات مقابل تسجيل 4 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 704
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جرينتش+2 07:08
وفاة ام وإصابة ابنها ورجل دفاع مدني في حريق اندلع اليوم في منزل بمدينة مادبا

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