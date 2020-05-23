وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 9 حالات مقابل تسجيل 4 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 704

عمان 23 أيار(بترا) – أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 704.

وبحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، سُجّلت أيضاً اليوم 9 حالات شفاء؛ منها حالتان في مستشفى الأمير حمزة، وست حالات في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي، وحالة في مستشفى الملكة علياء.

وبين الموجز تفاصيل الحالات الأربع الجديدة التي توزعت على النحو الآتي: حالتان لأردنيين عائدين من الخارج (من ماليزيا)، كانا يخضعان للحجر الصحّي في أحد فنادق العاصمة عمّان، وتمّ نقلهما إلى مستشفى الأمير حمزة، وحالتان لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، أحدهما أردني، والآخر من جنسيّة عربيّة تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.

وأشار إلى إجراء 2402 فحصاً مخبريّاً لهذا اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 161722 فحصاً.

ولفت إلى أن اليوم الثاني لحظر التجوّل الشامل شهد التزاماً كاملاً من المواطنين، باستثناء عدد محدود جدّاً من المخالفات تمّ التعامل معها وفق أحكام القانون؛ مع التأكيد على أنّ تطبيق قرار حظر التجوّل الشامل خلال أوّل أيّام العيد (غداً الأحد) سيتمّ دون تهاون.

كما أشار الموجز الإعلامي إلى أن عدد مستخدمي تطبيق (أمان) بلغ خلال يومين من إطلاقه حوالي 60 ألف مواطن في المملكة، مع التأكيد على أنّ هذا التطبيق لا يخرق خصوصيّة المستخدمين، وبإمكان المواطنين تحميل التطبيق على أجهزة أندرويد على الرابط الآتي: https://play.google.com/store/apps/details?id=jo.gov.moh.aman&hl=en

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