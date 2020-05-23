مركز الفلك الدولي: دول إسلامية أفطرت اليوم السبت برؤية عطارد

قال مركز الفلك الدولي إن بعض الدول، التي أعلنت أن أول أيام عيد الفطر يوافق السبت، قد تكون أخطأت برؤية كوكب عطارد ظنا منها أنه هلال شهر شوال.

وردا على “استفسارات بشأن إعلان دول أفريقية رؤية الهلال، مساء الجمعة، رغم غروب القمر قبل الشمس بجميع دول العالم الإسلامي”، قال المركز، عبر “تويتر”: “كوكبا الزهرة وعطارد كانا متواجدين فوق الأفق الغربي وبشكل متقارب جدا، ولافت للنظر كما هو مبين في الصور المرفقة، وقد يكون هذا هو السبب”.

وأضاف في تغريدة أخرى: كانت عدة دول إسلامية، مثل موريتانيا والسنغال ومالي، أكدت ثبوت رؤية هلال شوال، مساء امس الجمعة، لتعلن أن السبت هو أول أيام عيد الفطر؛ رغم أنه كان من المستحيل عمليا رؤية الهلال، مساء الجمعة؛ نظرا لغروب القمر قبل الشمس.

وأعلنت غالبية الدول العربية والإسلامية أن اليوم السبت هو المتمم لشهر رمضان، وأن الأحد هو أول أيام العيد.