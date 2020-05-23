انتشال شخصين سقطت مركبتهما في قناة الملك عبدالله

انتشلت طواقم غطاسي مديرية دفاع مدني غرب اربد، مساء امس الجمعة، شخصين من مياه قناة الملك عبدالله بمنطقة الشونة الشمالية اثر تعرض مركبة كانا يستقلانها للانحراف والسقوط بالقناة .

وقال متصرف لواء الاغوار الشمالية راكان القاضي لوكالة ” بترا “، ان حالة الشخصين حسنة، فيما تم انتشال المركبة من مياه القناة، مشيرا الى ان الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا في ملابسات الحادثة .

وتشهد قناة الملك عبدالله حالات متكررة لسقوط مركبات فيها حيث يحاذي القناة طريق زراعي ضيق يعاني من الاهتراءات ويفتقر للانارة .

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