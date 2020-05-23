ابرزهم إليسا.. 6 مطربين عرب يطرحون أغنيات جديدة فى عيد الفطر

يستعد عدد من نجوم الغناء فى الوطن العربى لطرح أغنىات جديدة، احتفالا بعيد الفطر المبارك، ومن أبرز هؤلاء المطربين كل من ..

إليسا

تستعد المطربة اللبنانية إليسا لطرح أغنية من ألبومها الجديد بعنوان “قهوة الماضى”، من كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خورى فى أيام عيد الفطر.

ناصيف زيتون

سجل المطرب السورى ناصيف زيتون أغنية جديدة بعنوان “أنتى وأنا” تحمل اللون الخليجى، وهى من كلمات عماد الأسعد، وألحان أحمد بركات، وتوزيع عمر الصباغ، ومن المقرر أن يتم طرحها فى عيد الفطر المبارك على يوتيوب.

ماجد المهندس

أما المطرب ماجد المهندس فيستعد لطرح كليب أغنية “يالى أحبك موت” من ألبوم “شهد الحروف” فى عيد الفطر المبارك، وهى من كلمات الأمير فهد بن خالد، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتولى وليد ناصيف مهمة إخراج الكليب، وإشراف عام خالد أبو منذر وتم التصوير بدبى لمدة ثلاثة أيام.

عبد الفتاح الجرينى

يستعد المطرب المغربى عبد الفتاح جرينى لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية، فى عيد الفطر، وهى من كلمات محمد الغنيمى، والملحن الموسيقى مصطفى عوض، وتميل الأغنية إلى اللون الرومانسى.

أحمد جمال

كما انتهى المطرب أحمد جمال، من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان “جيل بطل” مع المخرج تامر الضبع الذى يقدمه بشكل مختلف، ومن المقرر طرحها فى عيد الفطر، والعمل لدعم أبطال الألمبياد المصريين المشاركين فى أولمبياد طوكيو، وهى من كلمات حسن كمال، وألحان محمد عزيز، وتوزيع أحمد عاطف

آية عبد الرؤوف

تستعد المطربة الشابة آية عبد الرؤوف نجمه ستار أكاديمى، لطرح أغنيتها الجديدة “100 فل وعشرة “بمناسبة عيد الفطر، وهى من كلمات وألحان محمد الغنيمى.