وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 9 حالات مقابل تسجيل 4 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 704
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ابرزهم إليسا.. 6 مطربين عرب يطرحون أغنيات جديدة فى عيد الفطر

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